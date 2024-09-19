РФС представил список 33 лучших футболистов сезона-2023/2024

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Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило список лучших футболистов по итогам сезона-2023/2024. Об этом сообщил официальный сайт РФС

Список лучших футболистов по итогам сезона-2023/2024:

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Евгений Латышонок («Балтика», Калининград).

Правый защитник: Сергей Волков («Краснодар»), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов («Локомотив», Москва).

Правый центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА, Москва), Страхиня Эракович («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Левый центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар»), Мойзес Барбоза (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит», Санкт-Петербург), Юрий Горшков («Крылья Советов», Самара), Даниил Хлусевич («Спартак», Москва).

Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив», Москва), Бенхамин Гарре («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва).

Правый центральный полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит», Санкт-Петербург), Клаудиньо («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону).

Левый центральный полузащитник: Вендел («Зенит», Санкт-Петербург), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Диего Лаксальт («Динамо», Москва).

Левый полузащитник: Мохаммад Мохеби («Ростов», Ростов-на-Дону), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург).

Правый нападающий: Матео Кассьерра («Зенит», Санкт-Петербург), Джон Кордоба («Краснодар»), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).

Левый нападающий: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Мирлинд Даку («Рубин», Казань), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург).