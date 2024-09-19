Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Тюкавин стал лучшим футболистом России по итогам сезона-2023/2024 по версии РФС

Константин Тюкавин стал лучшим футболистом России по итогам сезона-2023/2024 по версии РФС
Комментарии

Сегодня, 19 сентября, Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило лучших в различных номинациях. Так, футболистом сезона был признан нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Форвард «Динамо» в прошлом сезоне провёл 38 матчей во всех турнирах, отметившись в них 17 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Также Тюкавин дважды сыграл за сборную России и набрал два очка по системе «гол+пас».

Материалы по теме
РФС утвердил «Зенит» как лучшую команду России по итогам сезона-2023/2024
РФС представил список 33 лучших футболистов сезона-2023/2024
РФС признал Сергея Семака лучшим тренером прошлого сезона

Отметим, что лучшим клубом прошлого сезона РФС признал петербургский «Зенит», тренером — главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, а молодым игроком — полузащитника Никиту Салтыкова, перешедшего в «Локомотив» из «Крыльев Советов».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android