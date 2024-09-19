Российский футбольный союз (РФС) признал Сергея Семака лучшим тренером прошлого сезона. Специалист выиграл с «Зенитом» Российскую Премьер-Лигу, Кубок России и Суперкубок России.

Напомним, Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Сейчас специалисту 48 лет. Под его руководством команда шесть раз подряд становилась чемпионом России, четырежды побеждала в Суперкубке страны и один раз выиграла Кубок России. Семак в пятый раз стал лучшим тренером по версии РФС. Он занимает второе место по числу побед в чемпионатах России в качестве тренера, уступая по этому показателю лишь бывшему тренеру «Спартака» Олегу Романцеву.