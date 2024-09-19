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Наумов: Сафонов может стать основным вратарём «ПСЖ», Доннарумма не сильнее Матвея

Наумов: Сафонов может стать основным вратарём «ПСЖ», Доннарумма не сильнее Матвея
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«У Сафонова в игре за «ПСЖ» было не так много работы, ведь это рядовой матч. Но всё равно положительно, что Матвей не пропустил в дебютном матче, потому что картинка матча потеряется, а результат останется. Ему в дальнейшем будут доверять. А если он ещё несколько матчей сыграет «на ноль», то станет основным вратарём. Доннарумма не сильнее Сафонова.

Дебют Сафонова за «ПСЖ» — это авторитет. Здорово, когда российские футболисты играют в Европе. Мы радуемся игре Головина и Кузяева, которые хорошо выступают за свои клубы. Это ещё мотивация для молодых футболистов, которые должны стремиться к повышению карьерного и спортивного мастерства, иначе нечего играть в футбол», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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