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Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не сможет принять участия в матче с «Факелом»

Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не сможет принять участия в матче с «Факелом»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков команды не сможет принять участия в матче 9-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом». Встреча состоится в субботу, 21 сентября. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Факел
Воронеж
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«Из новых повреждений — к сожалению, Ильзат Ахметов. Родригао и Волков всё ещё восстанавливаются. Вопрос по Горшкову. Решим, сыграет ли он в субботу, исходя из его функционального состояния», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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