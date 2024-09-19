Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оласа: Смолов и Кордоба — очень высокого уровня, каждый готов быть основным в «Краснодаре»

Оласа: Смолов и Кордоба — очень высокого уровня, каждый готов быть основным в «Краснодаре»
Комментарии

Футболист «Краснодара» Лукас Оласа высказался о нападающих своей команды.

— Фёдор Смолов и Джон Кордоба — игроки очень высокого уровня и большие профессионалы. Нам очень легко играть с любым из них, с ними наша атака становится лучше.

— Смолов может конкурировать с Кордобой? Или есть чёткое разделение на основного и запасного форварда?
— В нашей команде все знают, что тот или иной игрок может выйти в стартовом составе или в запасе. Мы работаем в здоровой конкуренции, потому что только она помогает дальше расти. Все к ней готовы. И Фёдор, и Джон готовы быть основными нападающими в нашей команде, — сказал Оласа в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Краснодар» всё-таки умеет проигрывать! Многое с ЦСКА решил удивительный гол. Видео
«Краснодар» всё-таки умеет проигрывать! Многое с ЦСКА решил удивительный гол. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android