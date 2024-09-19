Оласа: Смолов и Кордоба — очень высокого уровня, каждый готов быть основным в «Краснодаре»

Футболист «Краснодара» Лукас Оласа высказался о нападающих своей команды.

— Фёдор Смолов и Джон Кордоба — игроки очень высокого уровня и большие профессионалы. Нам очень легко играть с любым из них, с ними наша атака становится лучше.

— Смолов может конкурировать с Кордобой? Или есть чёткое разделение на основного и запасного форварда?

— В нашей команде все знают, что тот или иной игрок может выйти в стартовом составе или в запасе. Мы работаем в здоровой конкуренции, потому что только она помогает дальше расти. Все к ней готовы. И Фёдор, и Джон готовы быть основными нападающими в нашей команде, — сказал Оласа в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым.