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Семак: Соболева недооценивают — игрой Александра мы полностью довольны

Семак: Соболева недооценивают — игрой Александра мы полностью довольны
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об игре новичка команды Александра Соболева. По мнению специалиста, нападающего недооценивают. В клубе полностью довольны его игрой.

«Пас Соболева определил ход матча. Думаю, его недооценивают. Единственное, чего ему сейчас не хватает — игрового тонуса. Но он его наберёт. Игрой Соболева на сегодняшний день мы полностью довольны», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Соболев присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно, перейдя из московского «Спартака». Этот трансфер получился скандальным, ведь «Спартак» отстранял Александра от команды за желание уйти.

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