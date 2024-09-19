Семак: Александр Соболев — часть «Зенита». Игроки за него, а он — за них

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отношении в клубе к нападающему Александру Соболеву. По словам специалиста, экс-футболиста «Спартака» хорошо приняли в стане сине-бело-голубых.

«Встреча Соболева и фанатов не планируется. Многих игроков болельщики не любят — это их отношение. Что касается Александра, то он часть нашей команды. Как уже говорили в прессе игроки: все за него, а он — за них. Он будет делать всё, чтобы команда добивалась результата. Я уверен, что Саша нам поможет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Соболев присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно.