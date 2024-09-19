Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: Александр Соболев — часть «Зенита». Игроки за него, а он — за них

Семак: Александр Соболев — часть «Зенита». Игроки за него, а он — за них
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отношении в клубе к нападающему Александру Соболеву. По словам специалиста, экс-футболиста «Спартака» хорошо приняли в стане сине-бело-голубых.

«Встреча Соболева и фанатов не планируется. Многих игроков болельщики не любят — это их отношение. Что касается Александра, то он часть нашей команды. Как уже говорили в прессе игроки: все за него, а он — за них. Он будет делать всё, чтобы команда добивалась результата. Я уверен, что Саша нам поможет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Соболев присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно.

Материалы по теме
У Соболева первое результативное действие за «Зенит»! От оскорблений фанатов это не спасло
У Соболева первое результативное действие за «Зенит»! От оскорблений фанатов это не спасло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android