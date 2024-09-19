Сергей Семак рассказал о восстановлении Максима Глушенкова после травмы

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о восстановлении нападающего Максима Глушенкова после травмы.

«Мы определяем оптимальную схему, исходя из наличия игроков. Схема с тремя нападающими абсолютно рабочая. Когда вернётся Максим Глушенков, он может изменить нашу схему. Главное, что у нас появилась вариативность и есть запас. Мы можем строить игру против соперника, исходя из наших ресурсов.

Глушенков не в общей группе. Он делает те упражнения, которые ему позволяет медицинский штаб. Эти упражнения исключают контакт», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.