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Сергей Семак рассказал о восстановлении Максима Глушенкова после травмы

Сергей Семак рассказал о восстановлении Максима Глушенкова после травмы
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о восстановлении нападающего Максима Глушенкова после травмы.

«Мы определяем оптимальную схему, исходя из наличия игроков. Схема с тремя нападающими абсолютно рабочая. Когда вернётся Максим Глушенков, он может изменить нашу схему. Главное, что у нас появилась вариативность и есть запас. Мы можем строить игру против соперника, исходя из наших ресурсов.

Глушенков не в общей группе. Он делает те упражнения, которые ему позволяет медицинский штаб. Эти упражнения исключают контакт», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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