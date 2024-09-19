12 из 33 лучших игроков России прошлого сезона по версии РФС сейчас представляют «Зенит»

Сегодня, 19 сентября, бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило список из 33 лучших футболистов сезона-2023/2024. Среди игроков наибольшее представительство получил петербургский «Зенит» — девять человек играли за сине-бело-голубых в прошлом сезоне.

Фото: РФС

Примечательно, что после летнего трансферного окна состав «Зенита» пополнили несколько футболистов, попавших в итоге в список лучших по итогам прошлого сезона. Так, в команде оказались вратарь Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков и полузащитник Максим Глушенков. Покинул же «Зенит» летом форвард Иван Сергеев, также попавший в список 33 лучших игроков.

Остались в «Зените» из попавших в список футболистов защитники Дуглас Сантос, Страхиня Эракович и Вячеслав Караваев, полузащитники Андрей Мостовой, Вендел, Вильмар Барриос и Клаудиньо, а также нападающий Матео Кассьерра.

Таким образом, уже в нынешнем сезоне в составе «Зенита» есть 12 игроков, попавших в список 33 лучших по итогам прошлого.