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12 из 33 лучших игроков России прошлого сезона по версии РФС сейчас представляют «Зенит»

12 из 33 лучших игроков России прошлого сезона по версии РФС сейчас представляют «Зенит»
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Сегодня, 19 сентября, бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило список из 33 лучших футболистов сезона-2023/2024. Среди игроков наибольшее представительство получил петербургский «Зенит» — девять человек играли за сине-бело-голубых в прошлом сезоне.

Фото: РФС

Примечательно, что после летнего трансферного окна состав «Зенита» пополнили несколько футболистов, попавших в итоге в список лучших по итогам прошлого сезона. Так, в команде оказались вратарь Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков и полузащитник Максим Глушенков. Покинул же «Зенит» летом форвард Иван Сергеев, также попавший в список 33 лучших игроков.

Остались в «Зените» из попавших в список футболистов защитники Дуглас Сантос, Страхиня Эракович и Вячеслав Караваев, полузащитники Андрей Мостовой, Вендел, Вильмар Барриос и Клаудиньо, а также нападающий Матео Кассьерра.

Таким образом, уже в нынешнем сезоне в составе «Зенита» есть 12 игроков, попавших в список 33 лучших по итогам прошлого.

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