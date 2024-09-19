Смородская: дебют Сафонова за «ПСЖ» пока ничего не говорит о российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о дебюте российского голкипера Матвея Сафонова в составе французского «Пари Сен-Жермен» в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

«Поздравляю Сафонова, что он сыграл «насухо» в дебютном матче за «ПСЖ». Матвей молодец! Дебют Сафонова за большой европейский клуб пока ничего не говорит о российском футболе, потому что это не носит массового характера. Один российский футболист — это недостаточно. А судить обо всём российском футболе можно, когда будет определённое количество игроков высокого качества», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.