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Смородская: дебют Сафонова за «ПСЖ» пока ничего не говорит о российском футболе

Смородская: дебют Сафонова за «ПСЖ» пока ничего не говорит о российском футболе
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о дебюте российского голкипера Матвея Сафонова в составе французского «Пари Сен-Жермен» в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Гассанига – 90'    

«Поздравляю Сафонова, что он сыграл «насухо» в дебютном матче за «ПСЖ». Матвей молодец! Дебют Сафонова за большой европейский клуб пока ничего не говорит о российском футболе, потому что это не носит массового характера. Один российский футболист — это недостаточно. А судить обо всём российском футболе можно, когда будет определённое количество игроков высокого качества», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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