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Никита Салтыков — лучший молодой игрок России в сезоне-2023/2024

Никита Салтыков — лучший молодой игрок России в сезоне-2023/2024
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Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков получил награду лучшему молодому футболисту России по итогам прошлого сезона. Церемония вручения награды состоялась сегодня в Москве.

В финальном этапе голосования Салтыков опередил Сергея Волкова («Краснодар»), Илью Ишкова («Урал») и Данила Козлова («Краснодар»).

В минувшем сезоне Никита провёл в чемпионате за «Крылья Советов» 29 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Ранее также было объявлено, что лучшим футболистом РПЛ стал Константин Тюкавин, лучшим тренером был признан Сергей Семак, а лучший клуб прошлого сезона — санкт-петербургский «Зенит».

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