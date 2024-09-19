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Наумов: здорово, что Миранчук забил красивейший гол на глазах у Месси и Суареса

Наумов: здорово, что Миранчук забил красивейший гол на глазах у Месси и Суареса
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре российского полузащитника американской «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука. Сегодня, 19 сентября, Миранчук отметился голом в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2).

США — Major League Soccer . МЛС
19 сентября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Руис – 29'     1:1 Лобжанидзе – 56'     1:2 Кампана – 59'     2:2 Миранчук – 84'    

«Об Алексее Миранчуке можно разговаривать спокойно, ведь он уверенный в себе парень. Он попал в такую лигу, где таких футболистов ценят. Думаю, у него карьера сложится нормально, очень рад за него. Здорово, что Миранчук забил красивейший гол на глазах не только у Месси и Суареса, но и на глазах у всего мира и в присутствии этих мастеров», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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