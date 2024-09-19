Наумов: здорово, что Миранчук забил красивейший гол на глазах у Месси и Суареса

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре российского полузащитника американской «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука. Сегодня, 19 сентября, Миранчук отметился голом в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2).

«Об Алексее Миранчуке можно разговаривать спокойно, ведь он уверенный в себе парень. Он попал в такую лигу, где таких футболистов ценят. Думаю, у него карьера сложится нормально, очень рад за него. Здорово, что Миранчук забил красивейший гол на глазах не только у Месси и Суареса, но и на глазах у всего мира и в присутствии этих мастеров», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.