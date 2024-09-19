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Матч легенд «Зенита» и ЦСКА перенесён с «Петровского» на «Смену»

Матч легенд «Зенита» и ЦСКА перенесён с «Петровского» на «Смену»
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Матч легенд «Зенита» и ЦСКА пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» 20 сентября. Встреча будет посвящена памяти тренера петербургского и армейского клубов Павла Садырина. Начало игры — в 17:30 мск. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

«Первоначально встреча должна была пройти на стадионе «Петровский». Однако по техническим причинам матч было решено перенести», — написано в сообщении.

«Стадион «Смена» на улице Верности – знаковое место для истории ленинградского футбола. Именно на полях спортшколы «Смена» выросло поколение игроков, взявших золотые медали чемпионата 1984 года в составе сине-бело-голубых. Среди выпускников школы – Желудков, Клементьев, Кузнецов, Чухлов, Брошин, Дмитриев и другие игроки, а также более позднее поколение зенитовцев, влюбившее в футбол тысячи питерских болельщиков – Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Игорь Денисов, Владимир Быстров», — сказал главный тренер команды легенд «Зенита» Анатолий Давыдов.

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