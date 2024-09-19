Смородская: надеюсь, Алексей Миранчук станет более заметной звездой в Америке, чем Месси
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре российского полузащитника американской «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука. Сегодня, 19 сентября, Миранчук отметился голом в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2).
США — Major League Soccer . МЛС
19 сентября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Руис – 29' 1:1 Лобжанидзе – 56' 1:2 Кампана – 59' 2:2 Миранчук – 84'
«Я очень рада за Алексея Миранчука! Лёша прошёл короткую адаптацию и начал быстро забивать. Желаю ему дальнейших успехов и удачи. Надеюсь, Алексей станет более заметной звездой в Америке, чем Месси», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
В текущем сезоне МЛС 28-летний Алексей Миранчук провёл четыре матча, в которых забил один мяч.
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