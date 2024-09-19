Смородская: надеюсь, Алексей Миранчук станет более заметной звездой в Америке, чем Месси

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре российского полузащитника американской «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука. Сегодня, 19 сентября, Миранчук отметился голом в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2).

«Я очень рада за Алексея Миранчука! Лёша прошёл короткую адаптацию и начал быстро забивать. Желаю ему дальнейших успехов и удачи. Надеюсь, Алексей станет более заметной звездой в Америке, чем Месси», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне МЛС 28-летний Алексей Миранчук провёл четыре матча, в которых забил один мяч.