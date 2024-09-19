Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смородская: надеюсь, Алексей Миранчук станет более заметной звездой в Америке, чем Месси

Смородская: надеюсь, Алексей Миранчук станет более заметной звездой в Америке, чем Месси
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре российского полузащитника американской «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука. Сегодня, 19 сентября, Миранчук отметился голом в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2).

США — Major League Soccer . МЛС
19 сентября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Руис – 29'     1:1 Лобжанидзе – 56'     1:2 Кампана – 59'     2:2 Миранчук – 84'    

«Я очень рада за Алексея Миранчука! Лёша прошёл короткую адаптацию и начал быстро забивать. Желаю ему дальнейших успехов и удачи. Надеюсь, Алексей станет более заметной звездой в Америке, чем Месси», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне МЛС 28-летний Алексей Миранчук провёл четыре матча, в которых забил один мяч.

Материалы по теме
Миранчук — Месси — 1:0. Россиянин в США положил сказочный мяч «Интеру» в девятку! Видео
Миранчук — Месси — 1:0. Россиянин в США положил сказочный мяч «Интеру» в девятку! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android