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Созин: странно не радоваться за Сафонова. Сыграл в ЛЧ за «ПСЖ» — значит, не зря поехал

Созин: странно не радоваться за Сафонова. Сыграл в ЛЧ за «ПСЖ» — значит, не зря поехал
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Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на дебют Матвея Сафонова за «Пари Сен-Жермен». Накануне российский вратарь сыграл за парижан в матче Лиги чемпионов с «Жироной». Благодаря его сейвам «ПСЖ» не пропустил и выиграл со счётом 1:0.

«Давайте честно: за Сафонова странно не радоваться. Наш вратарь вышел в основе топ-клуба, вышел в ЛЧ и сыграл «на ноль». Сыграть в Лиге чемпионов – это мечта каждого футболиста, а для нас сейчас это вообще стоит особенного. Ну а его выход, его игра, пусть и не самая сложная, показали – Сафонова не зря брали в «ПСЖ», а он – не зря туда поехал. По крайней мере, сейчас это выглядит так», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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