«Для Саши нет авторитетов». Первый тренер Головина — о матче с «Барселоной» в ЛЧ

Александр Плясунов, первый тренер Александра Головина, высказался о предстоящем матче «Монако» с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Игра состоится сегодня, 19 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Думаю, Саше волнительно вернуться в Лигу чемпионов уже в качестве капитана «Монако». Но Саше без разницы, против кого играть: «Барселона», «Реал» Мадрид или команда чемпионата Франции. Он со всеми клубами играет одинаково сильно, для него нет авторитетов.

Не помню, в какой клуб из Европы хотел перейти Саша в детстве. Но он интересовался английским и испанским чемпионатами», — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.