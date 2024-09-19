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Омари Тетрадзе — о дебюте Матвея Сафонова за «ПСЖ»: у нас есть таланты

Омари Тетрадзе — о дебюте Матвея Сафонова за «ПСЖ»: у нас есть таланты
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Бывший футболист итальянской «Ромы» Омари Тетрадзе высказался о дебюте российского голкипера Матвея Сафонова в составе французского «Пари Сен-Жермен» в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Гассанига – 90'    

«Радует, что Сафонов дебютировал за «ПСЖ». Желаю Матвею успехов и удачи в карьере! Дебют Сафонова за парижский клуб и российский футбол — это совершенно две разные вещи. У меня есть своё мнение по поводу российского чемпионата. Но то, что Матвей оказался в «ПСЖ», это говорит о том, что у нас есть футболисты, которые благодаря своему труду могут попасть в ведущие клубы. То есть у нас есть таланты.

Хочешь не хочешь, в Европе всё равно смотрят за российским чемпионатом. Самое главное, чтобы футболист соответствовал уровню и задачам, которые клуб ставит перед собой. Всё в наших руках. Понятно, что все хотят ехать за рубеж и играть в ведущих клубах. Но одно дело — ехать в Европу самому, а другое, когда тебя хотят подписать», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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