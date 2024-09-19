Наумов: Головин не будет волноваться в игре с «Барселоной» — он привык к таким вещам

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» — «Барселона». Встреча состоится сегодня, 19 сентября.

«Не знаю, в каком состоянии сейчас находится Головин после травм. Но мне хочется, чтобы Александр сыграл достойно с «Барселоной». Не думаю, что Головин будет волноваться в игре с такой команде, потому что он привык к таким вещам — в чемпионате Франции много серьёзных матчей. Не всегда нужно переходить в более статусный клуб — Головину комфортно в «Монако», ведь он играет в сильном клубе Европы, а также его любят болельщики и ему доверяет тренер», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.