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Наумов: Головин не будет волноваться в игре с «Барселоной» — он привык к таким вещам

Наумов: Головин не будет волноваться в игре с «Барселоной» — он привык к таким вещам
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» — «Барселона». Встреча состоится сегодня, 19 сентября.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не знаю, в каком состоянии сейчас находится Головин после травм. Но мне хочется, чтобы Александр сыграл достойно с «Барселоной». Не думаю, что Головин будет волноваться в игре с такой команде, потому что он привык к таким вещам — в чемпионате Франции много серьёзных матчей. Не всегда нужно переходить в более статусный клуб — Головину комфортно в «Монако», ведь он играет в сильном клубе Европы, а также его любят болельщики и ему доверяет тренер», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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