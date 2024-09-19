Вратарь ЦСКА Тороп: Гуарирапа — классный игрок, в коллективе у него не должно быть проблем

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о новичке красно-синих Сауле Гуарирапе.

«Мало времени прошло с перехода Гуарирапы в ЦСКА, но я уверен, что Сауль хороший человек. Он должен вписаться в коллектив, проблем у него не будет. Могу сказать, что он качественный футболист. Не мне судить, но нравится, как он двигается: очень быстрый, головой хорошо играет. В целом вообще классный игрок», — сказал Тороп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

21-летний Сауль Гуарирапа перешёл в ЦСКА из «Сочи».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 13 очков за восемь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который заработал 20 очков.