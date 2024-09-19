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Созин: такой чудо-гол клубу Месси, да при 67 тыс. зрителей, Миранчук запомнит на всю жизнь

Созин: такой чудо-гол клубу Месси, да при 67 тыс. зрителей, Миранчук запомнит на всю жизнь
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Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на дебютный гол Алексея Миранчука в составе американской «Атланты». Напомним, россиянин забил гол ударом со среднем дистанции, благодаря чему его команда спаслась от поражения в матче с «Интер Майами» (2:2).

США — Major League Soccer . МЛС
19 сентября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Руис – 29'     1:1 Лобжанидзе – 56'     1:2 Кампана – 59'     2:2 Миранчук – 84'    

«Миранчук забил в США, и, наверное, тут можно было бы сказать, что уровень лиги там не самый топовый – это не чемпионат Италии или Испании. Но, во-первых, мяч он положил чудесный – получился очень красивый удар. Во-вторых, его «Атланта» – середняк лиги. А тут Миранчук забивает такой чудо-гол в ворота лидера, играя против клуба Месси, да ещё и с 67 тысячами зрителей на трибунах. Наверное, ради таких моментов Лёша и ехал в США – этот матч против Месси и гол он запомнит на всю жизнь», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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