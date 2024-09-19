Созин: такой чудо-гол клубу Месси, да при 67 тыс. зрителей, Миранчук запомнит на всю жизнь

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на дебютный гол Алексея Миранчука в составе американской «Атланты». Напомним, россиянин забил гол ударом со среднем дистанции, благодаря чему его команда спаслась от поражения в матче с «Интер Майами» (2:2).

«Миранчук забил в США, и, наверное, тут можно было бы сказать, что уровень лиги там не самый топовый – это не чемпионат Италии или Испании. Но, во-первых, мяч он положил чудесный – получился очень красивый удар. Во-вторых, его «Атланта» – середняк лиги. А тут Миранчук забивает такой чудо-гол в ворота лидера, играя против клуба Месси, да ещё и с 67 тысячами зрителей на трибунах. Наверное, ради таких моментов Лёша и ехал в США – этот матч против Месси и гол он запомнит на всю жизнь», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».