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Булыкин: думаю, Месси даже поаплодировал такому голу Алексея Миранчука

Булыкин: думаю, Месси даже поаплодировал такому голу Алексея Миранчука
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на первый гол Алексея Миранчука в составе американской «Атланты Юнайтед». Накануне россиянин забил ударом со средней дистанции в ворота «Интер Майами» (2:2).

«Дорогого стоит забить красивый гол команде Месси, такой мяч запомнится надолго, ведь ещё вырвали ничью. Этот мяч придаст уверенности Алексею Миранчуку, а также добавит любви болельщиков и признание, что он хороший футболист, который умеет многое. Думаю, Месси даже поаплодировал такому голу Алексея Миранчука», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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