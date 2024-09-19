Булыкин: думаю, Месси даже поаплодировал такому голу Алексея Миранчука

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на первый гол Алексея Миранчука в составе американской «Атланты Юнайтед». Накануне россиянин забил ударом со средней дистанции в ворота «Интер Майами» (2:2).

«Дорогого стоит забить красивый гол команде Месси, такой мяч запомнится надолго, ведь ещё вырвали ничью. Этот мяч придаст уверенности Алексею Миранчуку, а также добавит любви болельщиков и признание, что он хороший футболист, который умеет многое. Думаю, Месси даже поаплодировал такому голу Алексея Миранчука», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.