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«Просто потренировали атаку «Зенита» в роли манекенов». Бубнов — о «Рубине»

«Просто потренировали атаку «Зенита» в роли манекенов». Бубнов — о «Рубине»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

«Что касается голов, они были забиты после грубейших ошибок в обороне. Мантуан подключается из глубины, играет в стенку с Соболевым, выходит один на один и с острого угла забивает. Четыре человека было перед ним, стояли и смотрели, как он мимо пробежал.

Второй гол — вообще кошмар. Стандарт, идёт подача на Чистякова, тот даже не прыгал, просто с места забил. Рядом игрок «Рубина» стоит и смотрит. Когда Чистяков забил, за голову схватился… Просто потренировали атаку «Зенита» в роли манекенов», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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