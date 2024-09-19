«Просто потренировали атаку «Зенита» в роли манекенов». Бубнов — о «Рубине»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.

«Что касается голов, они были забиты после грубейших ошибок в обороне. Мантуан подключается из глубины, играет в стенку с Соболевым, выходит один на один и с острого угла забивает. Четыре человека было перед ним, стояли и смотрели, как он мимо пробежал.

Второй гол — вообще кошмар. Стандарт, идёт подача на Чистякова, тот даже не прыгал, просто с места забил. Рядом игрок «Рубина» стоит и смотрит. Когда Чистяков забил, за голову схватился… Просто потренировали атаку «Зенита» в роли манекенов», — приводит слова Бубнова Sportbox.