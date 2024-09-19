Анатолий Бышовец — о словах Глушенкова о сборной России: патриотом нельзя стать сразу

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

«Нужно нормально реагировать на слова Глушенкова о сборной России. У каждого человека есть понимание и видение по происходящему в зависимости от целей. Я не думаю, что можно отрицательно относиться к тому, что происходит с национальной командой. Происходит вынужденная мера в поиске соперника, но, к сожалению, получилось, что климатические условия были против. Но, с другой стороны, можно потренироваться с футболистами «Зенита». Мы для этого и приглашаем иностранных игроков, потому что они обогащают восприимчивость к профессиональному мастерству. Футбол — искусство, когда он зрелищен.

Не думаю, что Карпин не будет вызывать Глушенкова в сборную из-за этих слов. Для Карпина важен футболист, уровень игрока и отношение к национальной команде. Какое может быть отношение, если для каждого игрока сборная — это достижение? Патриотом нельзя стать сразу, это происходит не по указу и не по приказу. А только по отношению к делу и сборной России», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.