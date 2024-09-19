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Омари Тетрадзе: буду рад, если Алексей Миранчук затмит Месси в Америке

Омари Тетрадзе: буду рад, если Алексей Миранчук затмит Месси в Америке
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Бывший футболист итальянской «Ромы» Омари Тетрадзе высказался об игре российского полузащитника американской «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука. Сегодня, 19 сентября, Миранчук отметился голом в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2).

США — Major League Soccer . МЛС
19 сентября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Руис – 29'     1:1 Лобжанидзе – 56'     1:2 Кампана – 59'     2:2 Миранчук – 84'    

«Алексей Миранчук не зря поехал играть в Америку. Забитый мяч придаст Лёше больше уверенности для личного и командного прогресса. Очень важно хорошо провести первые матчи и быстро влиться в коллектив. Месси уже сказал своё слово в мировом футболе своей карьерой. Месси — есть Месси. Буду рад, если Миранчук затмит Лионеля», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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