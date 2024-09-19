Булыкин: игра Александра Головина очень важна для «Монако»

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче «Монако» в Лиге чемпионов. Соперником команды Александра Головина станет каталонская «Барселона».

«Матчи Лиги чемпионов являются волнительными для футболистов, потому что хочется выступить как можно лучше. Сафонов послушал новый гимн Лиги чемпионов, совершил пару сейвов и выиграл матч. Уже сегодня будем радоваться за Головина. Александр возвращается в Лигу чемпионов в новой роли — он более опытный футболист и капитан «Монако». Его игра очень важна в матчах с сильными командами», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.