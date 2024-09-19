«Динамо» Загреб расторгло контракт с главным тренером после поражения от «Баварии» — 2:9

Загребское «Динамо» на официальном сайте объявило об уходе главного тренера Сергея Якировича. Ранее хорватский клуб проиграл немецкой «Баварии» в матче Лиги чемпионов со счётом 2:9.

Отмечается, что с тренером была достигнута договорённость о расторжении контракта по взаимному согласию.

«Первую команду в краткосрочной перспективе возглавит нынешний член тренерского штаба Сандро Перкович, пока не будет принято новое долгосрочное тренерское решение.

Мы искренне благодарим Сергея Якировича за всё, что он сделал для нашего клуба, и желаем ему удачи и успехов в его будущей карьере», — написано в заявлении хорватского клуба.