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«Динамо» Загреб расторгло контракт с главным тренером после поражения от «Баварии» — 2:9

«Динамо» Загреб расторгло контракт с главным тренером после поражения от «Баварии» — 2:9
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Загребское «Динамо» на официальном сайте объявило об уходе главного тренера Сергея Якировича. Ранее хорватский клуб проиграл немецкой «Баварии» в матче Лиги чемпионов со счётом 2:9.

Отмечается, что с тренером была достигнута договорённость о расторжении контракта по взаимному согласию.

«Первую команду в краткосрочной перспективе возглавит нынешний член тренерского штаба Сандро Перкович, пока не будет принято новое долгосрочное тренерское решение.

Мы искренне благодарим Сергея Якировича за всё, что он сделал для нашего клуба, и желаем ему удачи и успехов в его будущей карьере», — написано в заявлении хорватского клуба.

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