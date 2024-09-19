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Прав ли Максим Глушенков в своём высказывании о сборной России?

Прав ли Максим Глушенков в своём высказывании о сборной России?
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Одна из самых обсуждаемых тем дня — высказывания Максима Глушенкова о сборной России. Накануне нападающий «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что лучше тренироваться с легионерами «Зенита», чем ездить на товарищеские матчи сборной России с соперниками уровня Вьетнама.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: прав ли Максим Глушенков в своём высказывании о сборной России?

Проголосовать в опросе также можно на сайте.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» минувшим летом. В июле и августе нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата России, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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