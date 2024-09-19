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Дмитриев: я тренировался в «Спартаке», но как будто был не до конца в команде

Дмитриев: я тренировался в «Спартаке», но как будто был не до конца в команде
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Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», поделился впечатлениями о новом главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Я не так много времени у него потренировался. К тому же одна за другой шли игры: то РПЛ, то Кубок России. Постоянно восстановительные и предыгровые тренировки, а я даже не был заявлен. Был как будто бы не до конца в команде. Так что не могу ничего сказать о Станковиче. Результаты у него неплохие. Были неудачные матчи, например с «Оренбургом». Но «Спартак» набирает и находится в хорошей форме», — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полностью интервью с Игорем Дмитриевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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