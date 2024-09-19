Навас: «Рубин» в этом сезоне играет хуже — команда должна быть менее предсказуемой

Бывший футболист казанского «Рубина» Сесар Навас оценил игру команды в этом сезоне.

«Рубин» находится на достаточно комфортной позиции в таблице. Восьмое место – неплохой результат для команды, но и не сказал бы, что хороший. Рахимов руководит командой уже пару сезонов, и, похоже, в этом сезоне команда играет хуже. Анализируя игровую модель и манеру игры Рахимова, надо сказать, что «Рубин» всегда был сильной оборонительной командой, однако в этом году этого не видим.

«Рубин» много пропустил, а это мешает добиться хорошего результата. Будут люди, которые согласны с игровой моделью тренера Рахимова, и будут люди, которым не нравится такой оборонительный стиль игры. Но это другая тема. Но понятно одно — «Рубин» слаб в обороне, тогда как это является сильной стороной команд Рахимова. Возможно, через какое-то время они будут лучше играть в обороне. Но может ли Рахимов предложить другие варианты в атаке? Соперники знают, как играет «Рубин», анализируют их действия. Команда должна быть менее предсказуемой», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.