«Челси» готов расстаться с Мудриком. Им интересуются «Бавария», «Марсель» и клубы АПЛ

Вингер «Челси» Михаил Мудрик может сменить клубную прописку ближайшей зимой. Лондонский клуб готов расстаться с украинским игроком. Речь идёт как об аренде, так и о полноценной продаже Мудрика, информирует TEAMTalk.

Согласно сведениям источника, интерес к украинскому вингеру проявляют «Бавария», «Марсель» и клубы из чемпионата Англии. Помимо Мудрика, «Челси» рассматривает продажу ещё нескольких футболистов, которые не входят в основной состав.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Мудрик провёл за «Челси» всего два матча. При этом в обеих встречах он выходил лишь на замену примерно на 30 минут игрового времени.