Борис Игнатьев: очень важно, что Матвей Сафонов понюхал пороху в Лиге чемпионов

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о дебюте российского голкипера Матвея Сафонова в составе французского «Пари Сен-Жермен» в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

«Пока ещё рано говорить о его игре, но очень важно, что Матвей понюхал пороху, вышел на новый рубеж, более высокий. И с каждым разом психологически он будет чувствовать себя более уверенно, Сафонов почувствует поддержку игроков. Они будут в него верить. А самое главное — это момент, связанный с конкуренцией с Доннаруммой. Все думали, что Сафонов будет постоянным резервистом, но теперь при любом удобном случае он будет настоящим конкурентом Доннаруммы, и это большое дело для него», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».