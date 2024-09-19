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Борис Игнатьев: очень важно, что Матвей Сафонов понюхал пороху в Лиге чемпионов

Борис Игнатьев: очень важно, что Матвей Сафонов понюхал пороху в Лиге чемпионов
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Российский тренер Борис Игнатьев высказался о дебюте российского голкипера Матвея Сафонова в составе французского «Пари Сен-Жермен» в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Гассанига – 90'    

«Пока ещё рано говорить о его игре, но очень важно, что Матвей понюхал пороху, вышел на новый рубеж, более высокий. И с каждым разом психологически он будет чувствовать себя более уверенно, Сафонов почувствует поддержку игроков. Они будут в него верить. А самое главное — это момент, связанный с конкуренцией с Доннаруммой. Все думали, что Сафонов будет постоянным резервистом, но теперь при любом удобном случае он будет настоящим конкурентом Доннаруммы, и это большое дело для него», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

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