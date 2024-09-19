Алдонин прокомментировал слова Глушенкова о сборной России

Российский тренер Евгений Алдонин высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

«У каждого человека своё мнение. Я говорю лишь о своём – для меня игры сборной России значимы. За эту команду переживают не только в Москве и Санкт-Петербурге, за неё переживают в каждом городе нашей родины. Понятно, что спортивная мотивация не максимальная сейчас, ведь играем только товарищеские матчи. Но всё же. С возрастом его позиция может поменяться.

Не заразился ли Максим звёздной болезнью? Надо решать вопросы на футбольном поле. Он может иметь своё мнение. Но я его не разделяю – у меня есть своё. Тем не менее его игра заслуживает уважения. И давайте прежде всего оценивать футболиста по его игре, а не по словам», — приводит слова Алдонина «Спорт день за днём».