Игорь Дмитриев: отца любили и в «Зените», и в ЦСКА, и в «Спартаке». Ненависти не было

Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», высказался о своём отце, который успел поиграть за многие клубы России.

— Сергей Дмитриев поиграл за «Зенит», ЦСКА и «Спартак» — сегодня представить такое комбо практически невозможно.

— При этом не было такого, что болельщики его ненавидели. В «Зените» отца очень любили, потому что он пришёл туда молодым игроком и стал сразу чемпионом СССР. В ЦСКА он повторно стал чемпионом, играл в Лиге чемпионов, забивал. А в «Спартак» пришёл уже опытным игроком, потому что Романцев хотел его видеть. С красно-белыми папа выиграл чемпионат России. Я не вижу ничего плохого в том, что он переходил из таких клубов. Везде болельщики его любили, — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.