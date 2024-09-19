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Виталий Кафанов: можно смело сказать, что Матвею Сафонову удался дебют за «ПСЖ»

Виталий Кафанов: можно смело сказать, что Матвею Сафонову удался дебют за «ПСЖ»
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Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов высказался о дебюте российского голкипера Матвея Сафонова в составе французского «Пари Сен-Жермен» в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Гассанига – 90'    

«Можно смело сказать, что Матвею дебют удался! Матвей всегда хорошо играл ногами и в дебютном матче показал, что это его одно из сильных качеств. Очень сложно действовать, когда счёт 0:0 — любая ошибка может сломать игру своей команды», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Единственный гол в матче был забит на 90-й минуте. Мяч в свои ворота отправил голкипер «Жироны» Пауло Гассанига.

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