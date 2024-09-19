Виталий Кафанов: можно смело сказать, что Матвею Сафонову удался дебют за «ПСЖ»

Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов высказался о дебюте российского голкипера Матвея Сафонова в составе французского «Пари Сен-Жермен» в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

«Можно смело сказать, что Матвею дебют удался! Матвей всегда хорошо играл ногами и в дебютном матче показал, что это его одно из сильных качеств. Очень сложно действовать, когда счёт 0:0 — любая ошибка может сломать игру своей команды», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Единственный гол в матче был забит на 90-й минуте. Мяч в свои ворота отправил голкипер «Жироны» Пауло Гассанига.