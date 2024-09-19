Дмитриев: в «Крыльях» супертренер, классная атмосфера, и команда играет в футбол

Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», оценил атмосферу в самарской команде.

«Я понимал, что сразу заиграть там будет тяжело. «Спартак» подписал иностранцев, а я молодой игрок, перешёл по ходу сезона. Пока тренеры рассмотрят мои качества, может пройти много времени, а мне нельзя его терять. Понимал, что будет аренда, и был только за. Мне нужна игровая практика.

Нужно было искать команду для аренды. Из всех вариантов «Крылья Советов» показались идеальным. Тут супертренер Игорь Витальевич, классная атмосфера, команда играет в футбол, низом. Очень хотел оказаться здесь и рад, что всё получилось», — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полностью интервью с Игорем Дмитриевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.