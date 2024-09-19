Игорь Дмитриев рассказал о запрете Гончаренко на общение со СМИ в «Урале»

Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», поделился воспоминаниями о запрете на общение с журналистами в «Урале».

— Почему Гончаренко запретил вам с Ишковым общаться со СМИ?

— Мне кажется, это правильный подход. Мы молодые, первый сезон в РПЛ. Ишков играл в молодёжке, я — во Второй лиге — не было такого ажиотажа и внимания. А в РПЛ куча корреспондентов. Виктор Михайлович просто не хотел, чтобы мы отвлекались от футбола на разговоры, — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полностью интервью с Игорем Дмитриевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.