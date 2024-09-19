Дмитриев: отец становился чемпионом в «Спартаке», и мне хочется повторять достижения папы

Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», поделился впечатлениями от пребывания в стане красно-белых.

— Как в твоей жизни появился «Спартак»?

— Когда узнал об интересе «Спартака», без раздумий ответил «да». Это клуб с историей. Там играл и становился чемпионом России мой отец. Очень хотелось попробовать свои силы в такой топ-команде. Оставалось, чтобы клубы договорились между собой.

— Твой отец играл в «Спартаке» Романцева. Его пример мотивирует?

— Да, конечно. Отец становился чемпионом, и мне хочется повторять достижения папы. Когда узнал о приглашении «Спартака», эмоции были — не передать словами! — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полностью интервью с Игорем Дмитриевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.