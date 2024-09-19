Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Foot Mercato — о Сафонове в «ПСЖ»: он представляет собой надёжную альтернативу Доннарумме

Foot Mercato — о Сафонове в «ПСЖ»: он представляет собой надёжную альтернативу Доннарумме
Аудио-версия:
Комментарии

На страницах французского интернет-издания Foot Mercato вышел материал, в котором оценивается игра российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Автор текста считает, что хороший дебютный матч Сафонова не способен отодвинуть Джанлуиджи Доннарумму на скамейку запасных. Однако Матвей показал, что является надёжной альтернативой итальянцу.

«Уверенный в каждом из своих действий, точный в работе ногами и поддерживаемый парижскими болельщиками на протяжении всего вечера Сафонов был особенно хорош, когда отбил удар головой Виктора Цыганкова. Это был бесценный сейв в тот момент, когда „ПСЖ“ всё ещё не мог сломить интенсивность испанской команды.

Хотя первые минуты Сафонова в футболке парижан не должны ставить под сомнение нынешнюю иерархию на позиции вратаря «ПСЖ», его игра подтверждает, что он представляет собой надёжную альтернативу Доннарумме», — написал автор.

Накануне Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

Материалы по теме
Сафонов не пропустил в ЛЧ и словил аплодисменты! А у вратаря соперника — жуткий ляп. Видео
Видео
Сафонов не пропустил в ЛЧ и словил аплодисменты! А у вратаря соперника — жуткий ляп. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android