Foot Mercato — о Сафонове в «ПСЖ»: он представляет собой надёжную альтернативу Доннарумме

На страницах французского интернет-издания Foot Mercato вышел материал, в котором оценивается игра российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Автор текста считает, что хороший дебютный матч Сафонова не способен отодвинуть Джанлуиджи Доннарумму на скамейку запасных. Однако Матвей показал, что является надёжной альтернативой итальянцу.

«Уверенный в каждом из своих действий, точный в работе ногами и поддерживаемый парижскими болельщиками на протяжении всего вечера Сафонов был особенно хорош, когда отбил удар головой Виктора Цыганкова. Это был бесценный сейв в тот момент, когда „ПСЖ“ всё ещё не мог сломить интенсивность испанской команды.

Хотя первые минуты Сафонова в футболке парижан не должны ставить под сомнение нынешнюю иерархию на позиции вратаря «ПСЖ», его игра подтверждает, что он представляет собой надёжную альтернативу Доннарумме», — написал автор.

Накануне Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).