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Боярский: слова Глушенкова о сборной не удивляют, игрок должен выбирать хороших партнёров

Боярский: слова Глушенкова о сборной не удивляют, игрок должен выбирать хороших партнёров
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Российский актёр Михаил Боярский высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

«Не удивляют слова Глушенкова о сборной России. Я считаю, что игрок должен выбирать максимально хороших партнёров. Лучше спросить его, почему так считает. Но я поддерживаю его позицию», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Максим Глушенков был вызван в национальную команду России на сентябрьский сбор, но получил травму руки.

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