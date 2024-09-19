Петржела: в «Спартаке» каждый год болтают о шансах на чемпионство. А какой результат?

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о борьбе за чемпионство в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Вижу ли конкурентов у «Зенита» в этом сезоне? Нет. У «Зенита» нет слабых мест. На каждой позиции реально сильный футболист. Глубина состава должна позволить Петербургу в очередной раз взять титул.

«Спартак» навяжет борьбу на длинной дистанции? Я в это не особо верю… В «Спартаке» каждый год болтают о шансах на чемпионство. А какой результат? Один раз за последние годы? Это их максимум (улыбается)», — приводит слова Петржелы «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 20 очков за восемь матчей. «Спартак» (15) располагается на пятой строчке.