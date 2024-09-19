Канчельскис: если Глушенков не хочет играть за сборную России, пусть скажет это прямо

Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

«Если Глушенков не хочет играть за сборную России, пусть скажет это прямо. Что он вообще хочет в этой жизни? Хочет тренироваться с легионерами «Зенита» или защищать цвета национальной команды? Пусть скажет конкретно, ведь нет никакой середины. После этого тема закроется и никто от него ничего не будет требовать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.