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«Химки» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30

«Химки» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30
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Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся подмосковные «Химки» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Начало игры — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за три игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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