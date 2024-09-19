Игнатьев — о словах Глушенкова: сборная России — храм божий, туда надо обязательно ехать

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

— Мнение Глушенкова о сборной России расходится с моим. Сборная команда — храм божий, в который уважающий себя футболист должен стремиться. Независимо от того, с кем играем. Как только пришёл вызов, должен ехать в обязательном порядке, чтобы поддерживать свой имидж и тех, кто вложил в футболиста свои знания и опыт. Таких у Глушенкова достаточно. С его приглашением поднимается имидж школы «Чертаново». За сборную можно не играть только в случае травмы.

— Стоит ли вызывать Глушенкова в сборную после таких слов?

— Почему нет, если он заслуживает. Другое дело, если у него хватит смелости сказать, что ему интереснее играть с мальчишками во дворе, когда сборная России будет играть с Францией. Тут мальчишеский вздорный характер повлиял на высказывание таких мыслей, — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.