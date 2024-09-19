«Пари НН» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30

Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ахмат» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три игры. «Пари Нижний Новгород» (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается «Краснодар» (9).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).