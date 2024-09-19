Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30

«Пари НН» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30
Комментарии

Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три игры. «Пари Нижний Новгород» (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается «Краснодар» (9).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Материалы по теме
Топ-события четверга: Месси против Миранчука, «Монако» — «Барса», теннис и КХЛ
Топ-события четверга: Месси против Миранчука, «Монако» — «Барса», теннис и КХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android