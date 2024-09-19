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Кафанов: Гассанига провёл блестящий матч с «ПСЖ», но его ошибку будут помнить долго

Кафанов: Гассанига провёл блестящий матч с «ПСЖ», но его ошибку будут помнить долго
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Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «Жироны» Пауло Гассаниги в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:1). На 90-й минуте Гассанига отправил мяч в свои ворота.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Гассанига – 90'    

«Ошибка вратаря — это технический брак. Гассанига провёл блестящий матч. До последнего момента можно говорить, что он был лучшим игроком на поле. Но теперь все его сейвы, сделанные в этом матче, будут забыты, а его ошибку будут помнить очень долго и считать его главным виновником поражения. Такова доля вратаря», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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