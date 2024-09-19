«Фейеноорд» — «Байер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 19 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся нидерландский «Фейеноорд» и немецкий «Байер». Команды будут играть на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Начало игры — в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов в этом сезоне проходит в новом формате без группового этапа. По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9 по 24 место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.