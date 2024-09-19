Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фейеноорд — Байер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнется в 19:45

«Фейеноорд» — «Байер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45 мск
Комментарии

Сегодня, 19 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся нидерландский «Фейеноорд» и немецкий «Байер». Команды будут играть на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Начало игры — в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 19:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лига чемпионов в этом сезоне проходит в новом формате без группового этапа. По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9 по 24 место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Крутейший матч в Лиге чемпионов! «Барселона» против «Монако», Головин против Ямаля! LIVE
Live
Крутейший матч в Лиге чемпионов! «Барселона» против «Монако», Головин против Ямаля! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android