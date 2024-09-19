Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Боярский: игрой Соболев сможет доказать свою необходимость «Зениту»

Михаил Боярский: игрой Соболев сможет доказать свою необходимость «Зениту»
Комментарии

Российский актёр Михаил Боярский высказался о переходе нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит». На первом домашнем матче Соболева за «Зенит» фанаты сине-бело-голубых оскорбляли футболиста.

«Не удивляет, как питерские болельщики встретили Соболева. Но своей игрой он сможет доказать свою состоятельность и необходимость команде», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

27-летний Александр Соболев в текущем сезоне провёл два матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Он стал игроком «Зенита» 30 августа.

Материалы по теме
У Соболева первое результативное действие за «Зенит»! От оскорблений фанатов это не спасло
У Соболева первое результативное действие за «Зенит»! От оскорблений фанатов это не спасло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android