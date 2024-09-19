Михаил Боярский: игрой Соболев сможет доказать свою необходимость «Зениту»

Российский актёр Михаил Боярский высказался о переходе нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит». На первом домашнем матче Соболева за «Зенит» фанаты сине-бело-голубых оскорбляли футболиста.

«Не удивляет, как питерские болельщики встретили Соболева. Но своей игрой он сможет доказать свою состоятельность и необходимость команде», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

27-летний Александр Соболев в текущем сезоне провёл два матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Он стал игроком «Зенита» 30 августа.