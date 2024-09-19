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Защитник «Краснодара» Оласа: даже не слышал, что Кордоба мог уйти из команды

Защитник «Краснодара» Оласа: даже не слышал, что Кордоба мог уйти из команды
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Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нападающего Джона Кордобы. Ранее сообщалось, что Кордоба может перейти в московский «Спартак».

— Кордоба чуть не покинул «Краснодар» в последний день трансферного окна. Если бы это случилось, была бы беда для команды?
— Честно, я даже не слышал, что он мог уйти из команды. Пока этого не произошло, мы не принимаем возможность такой потери, — сказал Оласа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 8-го тура.

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