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Тетрадзе: если Головин проявит себя в матче с «Барселоной», его цена намного вырастет

Тетрадзе: если Головин проявит себя в матче с «Барселоной», его цена намного вырастет
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Бывший футболист итальянской «Ромы» Омари Тетрадзе поделился ожиданиями от игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча состоится сегодня, 19 сентября.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В футболе в каждом матче нужно доказывать, что ты лучший. Не имеет значения, против кого ты играешь. Профессиональный футболист ценится своей стабильностью. Если Головин проявит себя в матче с «Барселоной», то его цена намного вырастет. Если Александр всё ещё хочет попасть в ведущие клубы Европы, то должен в каждой игре доказывать, что он Головин и является футболистом уровня этого клуба. Волнение может быть у 16-летнего парня, а Головин уже опытный игрок и капитан. У него не будет волнения», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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