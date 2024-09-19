Тетрадзе: если Головин проявит себя в матче с «Барселоной», его цена намного вырастет

Бывший футболист итальянской «Ромы» Омари Тетрадзе поделился ожиданиями от игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча состоится сегодня, 19 сентября.

«В футболе в каждом матче нужно доказывать, что ты лучший. Не имеет значения, против кого ты играешь. Профессиональный футболист ценится своей стабильностью. Если Головин проявит себя в матче с «Барселоной», то его цена намного вырастет. Если Александр всё ещё хочет попасть в ведущие клубы Европы, то должен в каждой игре доказывать, что он Головин и является футболистом уровня этого клуба. Волнение может быть у 16-летнего парня, а Головин уже опытный игрок и капитан. У него не будет волнения», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.